İzmir’de 1 gün içinde 666 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'İN Urla ilçesi açıklarında 330 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler tarafından bugün yakalanan düzensiz göçmen sayısı 666'ya yükseldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla'da Teke Burnu açıklarında yurtdışına geçmeye çalışan tekne içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, içinde 330 düzensiz göçmen olan tekneyi durdurdu.

Tekne içerisindeki göçmenler karaya çıkartılırken, organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildiği öğrenilirken, insan kaçakçısı 3 kişi ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Seferihisar ilçesi açıklarında yakalanan 336 düzensiz göçmenle birlikte toplam yakalanan düzensiz göçmen sayısı 666'ya yükseldi.