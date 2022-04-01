İzmir elektrik kesintisi 1 Nisan Cuma

ALİAĞA
01.04.2022 09:00 12:30 OG ARIZA ONARIM NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CADDESİ VE CİVARLARI
01.04.2022 11:00 16:00 OG ARIZA ONARIM NEDENİYLE ŞAKRAN BÖLGESİ YENİŞAKRAN MAHALLESİ YÜKSEKKÖY KÖY İÇİ TR-1, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI, MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TURKCELL-2, SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GE, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI
01.04.2022 11:00 16:00 OG ARIZA ONARIM NEDENİYLE YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ 1. CEVRE YOLU, 182, 180, 176, 165, 167, 162, 170 SOKAKLARI, YALI CADDESİ, 166, 143 SOKAKLARI, ATATÜRK CADDESİ, 143, 136, 133, 208, 236, 214, 228, 244, 252, 263, 325 SOKAKLAR VE CİVARLARI