İzmir’de katil avı

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan Hüseyin Tong'u silahla vurarak öldürüp Saadettin Şengüler'i de yaraladıktan sonra kaçan Erkan Pehlivan ve oğlu Nazım Can Pehlivan, 4 günlük takibin ardından polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

SOKAKTA KARŞILAŞTILAR

Olay, 28 Mart'ta saat 21.00 sıralarında Konak Ballıkuyu Mahallesi 1052 sokakta meydana geldi. Nazım Can Pehlivan ile babası Erkan Pehlivan, kavgalı oldukları Hüseyin Tong ve Saadettin Şengüler ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Baba-oğul, Hüseyin Tong ve Saadettin Şengüler'e ateş edip, olay yerinden otomobille kaçtı. Tong karın bölgesinden, Saadettin Şengüler ise ayağından vurularak yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Hüseyin Tong, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Saadettin Şengüler'in ise hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

NEDENİ KIZ MESELESİ

Polis ekipleri cinayetin ardından sıkı takip başlattı. Baba-oğulun gidebileceği tüm adreslere baskın yapan polis, dün sabaha karşı ikiliyi bir yakınlarının Konak'taki evinde yakaladı. Cinayetin kız meselesi yüzünden işlendiği öğrenilirken Tong'un ölümüne neden olan kurşunun kimin tabancasından çıktığı ise balistik incelemede ortaya çıkacak.

FATİH ŞENDİL