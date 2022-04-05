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İzmir'de ulaşım ve suya yeni zam

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından en son Mart ayı içerisinde zam yapılan İZSU ve ESHOT fiyatlarına yeniden zam geldi. Suya yüzde 9,19, ulaşıma yüzde 9,9 oranında zam yapıldığı öğrenildi.

05.04.2022, 09:16

İzmir’de ulaşım ve suya yeni zam

Su faturalarında ilk olarak ÜFE uygulaması geçtiğimiz ay yüzde 7,22 ile uygulandı. Yine geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar ile ESHOT'ta ÜFE zammı bu ay ilk kez uygulanacak.

SUYA BİR ZAM GELDİ
Mart ayı enflasyon oranları belli olurken buna göre; Ocak ayında yüzde 48,69 olan yıllık enflasyon yüzde 54,44'e yükseldi. Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu. ÜFE oranının yüzde 7,22'yi bulması sonrası ise İZSU'da uygulanan yeni sistem ile, İzmir'de Mart ayında su faturalarına yüzde 7,22 oranında zam yapılmıştı. Bugün açıklanan Mart ayı enflasyon oranları sonrası ise İzmir'de suya yüzde 9,19'luk bir zam daha gelmiş oldu.

ULAŞIM BİNİŞ ÜCRETİ ZAMLANDI
İZSU'da ikinci olarak uygulanacak ÜFE zammının yanı sıra Nisan ayı itibari ile yeni düzenlemeden ESHOT'ta nasibini aldı. Geçtiğimiz haftalarda tam ücretin 6 lira 50 kuruş olurken öğrenci ücreti 2 lira 20 kuruşa yükseltilirken, Nisan ayı enflasyon oranı sonrası ESHOT'a da gelecek zam belli dolu. Buna göre ESHOT'a, açıklanan ÜFE oranları sonrası yüzde 9,19 oranında zam gelmiş oldu. Buna göre tam biniş ücreti 7 lira 09 kuruşa yükselecek.

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