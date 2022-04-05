Kemal Bey'in isyanı: “İzmir’le ilgili bir şey duymak istemiyorum”

CHP'nin İzmir'de örgütü de karışık yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi de... Problemler, skandallar bitmiyor. Örgüt içinde yaşanan kargaşa, kayyum yönetimindeki ilçelerde yapılan kongrelerle bir nebze azaldı ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, skandallarıyla gündemden bir türlü düşmüyor, düşemiyor...

CHP Genel Merkezi'nde gözü kulağı olan güvendiğim bir kaynağım aktardı.

Genel Merkez, İzmir'le ilgili gelen sorun ve şikayetlerden bıkmış durumda...

ZAMAN KAYBI İSTEMİYORUM'

Hatta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sağda solda kendisine İzmir Büyükşehir'le ilgili sorun aktarmak veya şikayette bulunmak isteyenlere, "Yeter artık İzmir'le ilgili bir şey duymak istemiyorum. Bıktım.

Bizim gündemimiz genel seçim... Biz buna hazırlanırken İzmir'deki sorunlarla zaman kaybetmek istemiyorum" diyormuş...

Daha önce Başkan Soyer ile Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin arasının açıldığı dönemde de yazmıştım. Soyer, Gökçe'yi görevden almak isteyince durum Kılıçdaroğlu'na anlatılmış, Kemal Bey de aynen yukarıda yazdığım gibi "Bizim şu an gündemimiz genel seçim. Böylesine kritik dönemde İzmir'de sorunların daha fazla artmasına neden olacak bir adım atmayalım. Beklesin. Buğra şimdilik görevine devam etsin" dediği yine haber kaynaklarım tarafından aktarılmıştı.

İKİNCİ DÖNEM ARTIK ÇOK ZOR

Yani tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere Tunç Soyer, 3 yılda İzmir'i de bitirdiği gibi kendi siyasi geleceğini de büyük oranda yedi bitirdi... Ha belki ileride milletvekilliği gibi bir pozisyon kendisine önerilebilir ancak CHP'de genel merkeze gidip gelen kiminle konuşsam, "Tunç Soyer'in ikinci dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar aday yapılma ihtimali sıfır. Localar gelip CHP önünde eylem de yapsa artık zor" diyor... Görünen köy kılavuz istemediği gibi bunun böyle olacağı da artık kılavuz gerektirmiyor desek yeridir.

KUŞADASI'NDA SAKINCALI TİCARET

CHP'li Ömer Günel yönetimindeki Kuşadası Belediyesi'yle ilgili elime ilginç bir bilgi ulaştı... Belediye şirketi Arya Turistik İşletmeleri A.Ş'nin muhasebe işlerinin CHP'li Meclis üyesi Ahmet Volkan Alkış'ın babası Hüseyin Alkış tarafından yapıldığı belirtiliyordu. Ben de kendisini aradım böyle bir şey olmadığını söyledi.

TİCARET SİCİL'DE GÖZÜKÜYOR

Ancak kaynağımın ilettiği Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Şubat 2020 ve 7 Haziran 2021 tarihlerinde şirketin sermaye artırımı ile ilgili önceki sermayenin tamamının ödendiğine dair raporun serbest mali müşavir Hüseyin Alkış tarafından raporlandığı bilgisine resmi olarak yer veriliyor.

Belki buna yasal olarak bir engel yoktur ancak bu yapılan kesinlikle etik değil...

Meclis üyeleri yasal olarak belediyeleri ile ticari ilişki içine giremiyor. Ancak bu yaşananın da meclis üyesiyle doğrudan ticari ilişki kurmaktan çok bir farkı yok.

Kuşadası Belediyesi'nde de bu dönem skandallar azalmayacak gibi görünüyor.