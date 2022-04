Çiğli’de utandıran manzara! Çöp dağları ilçeyi sardı

Çiğli Belediyesi ile Belediyenin ÇİBEL Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu şube arasında uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika hafta başında greve gidip iş bıraktı. Durum böyle olunca ilçenin ana cadde ve ara sokaklarındaki çöpler toplanmadı. Grevin 4. Gününde taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu.





YÜZDE 31 ARTIŞ TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin Belediyenin yetkili kıldığı Sodemsen ile yaptıkları görüşmelerde bu güne kadar 83 Maddeden oluşan toplu iş sözleşmesinde sosyal ve ekonomik konuları içeren 68 maddede anlaşma sağlandığını, ekonomik ve sosyal konuları içeren 15 maddede ise anlaşma sağlanamadığını söyledi. Sodemsen ile yapılan son görüşmede en düşük ücrete verilen zam oranının yüzde 31 civarında olduğunu belirten Gümüştekin şunları söyledi; "Ücret sıkalası yukarılara çıktıkça zam oranı da düşmüştür. Yani her bir ücretimize seyyanen zam artışı ön görülmüştür. Toplu iş sözleşme görüşmesi sonrasında yönetici, temsilci ve üyelerimizle yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda verilen zam oranı kabul görmemiş, greve çıkmak sendikamız ve işçiler açısından kaçınılmaz olmuştur." dedi.





SEFALET ÜCRETİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ

İğneden ipliğe her şeye yapılan zamlarla birlikte işçilerin en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini belirten Gümüştekin; "Her gün temel gıda maddelerine zamlar yağarken biz işçiler, yaşamın pahalı, emeğin ucuz olduğu bu düzenin karşısına "bu böyle gitmez' diyerek çıkacağız ve sefalet ücretlerine teslim olmayacağız." Dedi. Gümüştekin, insanca bir yaşam için enflasyon karşısında ezilmedikleri bir ücret talep ettiklerini söyledi.

VATANDAŞ NE DEDİ

Mehmet Ali Kalafat; "Belediye yetkili sendika arasındaki anlaşmazlık vatandaşı vurdu. Sendika greve gidince ilçedeki çöpler de toplanmadı. Grevin 4. Gününe girdik. Her tarafta çöp birikmeye başladı. Havaların ısınmasıyla çöplerden etrafa yayılan pis koku bizleri rahatsız ediyor. Çöp dağlarının giderek büyüyüp insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaşmadan her iki tarafında sağduyulu davranıp el sıkışmasını diliyoruz."



Cengiz Atalay; "Grev nedeniyle çöplerin toplanmaması ilçemizde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Biriken çöpler insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte çöplerde kokmaya başladı. Çöplerin bir an önce toplanmasını kötü görüntünün ortadan kalkmasını istiyoruz"



Murat Kocatürk; "Belediye işçilerinin grevce gitmesi ile ilçede resmen hayat durdu. Çöpler toplanmayınca birikmeye başladı. Havalar da ısınınca etrafa pis kokular yayılmaya başladı. Durum böyle olunca Çiğli'ye yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. Tarafların bir an önce el sıkışmasını çöplerin toplanmasını talep ediyoruz."

Çiğli Belediyesi’nde grev günü