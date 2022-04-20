Bucalı öğrenciler hem üretti hem de dağıttı

İzmir Buca'da Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iyilik hareketi kapsamında düzenlenen 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor. Çocuk kıyafetlerinden eşofmanlara, gömleklerden hırkalara kadar çok sayıda giysi üreten öğrenciler, dezavantajlı ailelerle buluşarak kendi ürettikleri 170 giysiyi verdi. Öğrenciler, hem üretimin her aşamasında rol aldı hem de iyilik hareketinin öncüsü oldu. Öğrencilerden Sümeyra Gündüz, "Temel kıyafetleri üretiyoruz. Ben projenin ütü bölümünde yer aldım. Dikilen gömlekleri ütüledim ve ailelere ulaştırılmasını sağladım. Hem yaparken öğreniyoruz hem de yardım etmiş oluyoruz" diye konuştu.

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