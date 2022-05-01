AK Parti’den İzmir’de dev iftar

AK Parti Genel Merkezi, Ramazan ayı kapsamında 81 ilde eş zamanlı iftar programı gerçekleştirdi. İzmir'deki iftar organizasyonu Konak Meydanı'nda yapıldı. Programa binlerce vatandaş katılırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı yayınla bağlanarak vatandaşlara seslendi. İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve MHP İzmir Milletvekilleri ile 103 yaşındaki AK Parti Üyesi Mustafa Kublay da katıldı.

İftar öncesi konuşan Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerel yönetimlerin bin günü geçti ancak İzmir hak ettiğini hala alamıyor" derken, programa canlı bağlantıyla katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da, "2 yıllık pandemiden sonra bir araya gelmeye hasret kalmışız. Bu işin buraya gelmesinde il başkanı olarak sizin ve büyün teşkilatınızın büyük bir emeği var" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Konak Demokrasi Meydanı'ndan İzmir'in her ilçesine çok güzel bir mesaj verdik. Allah'ın izni ile bu hızı ve çalışmayı 1 sene boyunca devam ettirecek, 2023 Haziran'da bu güne kadar galip geldiğimiz gibi 16'ncı zafere hazır mıyız?" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR