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Haberler İzmir Hakkında hapis kararı bulunan HDP'li eski başkan İzmir'de yakalanıp tutuklandı

Hakkında hapis kararı bulunan HDP'li eski başkan İzmir'de yakalanıp tutuklandı

Hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan Şanlıurfa Ceylanpınar'ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de bir noterde yakalanarak gözaltına alındı. Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

05.05.2022, 10:34

Hakkında hapis kararı bulunan HDP’li eski başkan İzmir’de yakalanıp tutuklandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, 'terör örgütü üyesi olmak'tan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle İzmir'de gözaltına alındı. Arslan, işlemlerinin ardından tutuklandı.

7,5 YIL HAPİS CEZASI VAR
Ceylanpınar'ın aynı zamanda avukat olan HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Karşıyaka'da adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından İzmir'in Buca ilçesindeki Kırklar F Tipi Cezaevi'ne konuldu. İsmail Arslan hakkında, 'PKK terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.
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