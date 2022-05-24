İzmir’e şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’nın şehadet haberi ailesine verildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 28 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Cankaya'nın Bornova'da ailesine acı haberi, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı.

Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğünle dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi.

Şehidin babası Niyazi Cankaya'nın nakliyecilik yaptığı, anne Nazire Cankaya'nın ise ev hanımı olduğu belirtildi.

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