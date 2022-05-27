Mühürlü yalı müdürü yedi

KAÇAK PLATFORM

İZMİR Bayraklı'da 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nda işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisine koydukları kaçak platformlarla ilgili Yeni Asır'ın haberi ses getirdi. Şikayet üzerine platformların sökülmesinin ardından şok bir gelişme daha yaşandı.

GÖREVİNDEN ALINDI

İŞLETME ruhsatı olmadığı için mühürlenen yalıda düğün organizasyonları yapılmaya devam ederken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın olayla ilgili Yapı Kontrol Müdür Vekili Özgür Coşkun'u geçici olarak görevden aldığı ortaya çıktı

NİDA ALADAĞ