‘Babası öldürülen kız’ artık mağdur değil sanık

İzmir'in Menderes ilçesinde 28 yaşındaki Umut Kam tarafından pompalı tüfekle öldürülen 68 yaşındaki Metin Zeybek'in cinayetinde ilginç bir gelişme yaşandı. İzmir Barosu avukatı Ahmet Üner'in mahkemeye yaptığı itiraz üzerine, Zeybek'in ölmeden önce vasiyetname ile yaklaşık 5 milyon liralık mal varlığını bıraktığı öz kızı Sevilay Bora'nın mağdur olarak yer aldığı cinayet davasında, 'Azmettirme' şüphesi ile sanık olarak yargılanmasına karar verildi.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Olay geçen yıl 27 Ocak'ta Menderes'teki Dereköy Mahallesi'ndeki bağ evinin bahçesinde meydana geldi. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri bağ evinde Metin Zeybek'in cansız bedeni ile karşılaştı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip, olaydan 3 gün sonra Zeybek'i pompalı tüfekle vuran ve tarım malzemeleri satışıyla uğraşan Umut Kam'ı yakaladı.

Kam ile birlikte cinayeti azmettirdiği ve zanlı ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Zeybek'in ikinci eşinden olan 35 yaşındaki kızı Sevilay Bora, eşi H.B. ile K.B, M.R.K. ve H.H.E. gözaltına alındı.

5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kam tutuklanırken, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 5 şüpheli kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek serbest bırakıldı. Öte yandan Zeybek'in ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamede yaklaşık 5 milyon lira değerindeki tüm mal varlığını kızı Sevilay Bora'ya bıraktığı ortaya çıktı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Umut Kam'a 'Nitelikli Kasten Öldürme' ve 'Nitelikli Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

Zeybek'in ilk eşinden olan çocukları N.A.Z. ile M.Z. de avukatları Ahmet Üner aracılığıyla babalarının ölümündeki sır perdesini aralamak için harekete geçti. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmadaki gizlilik kararının kalkmasının ardından dosyaları inceleyen Üner, incelenen kamera kayıtlarında Umut Kam'ın olay öncesinde Metin Zeybek'in kızı Sevilay Bora'nın evine gittiğini, Kam ile sosyal medyada görüştüklerini, olay saatinden önce Kam tarafından Bora'ya mesajlar atıldığını tespit etti.

YAKININA EV DEVRETMİŞ

Avukat Üner, 8 ay süren soruşturma sonunda tetikçi Umut Kam ve cinayeti azmettiren şüpheliler hakkında eksik araştırma ve hatalı değerlendirme yapıldığını belirterek İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Üner itirazında, Metin Zeybek'in öldürülmesinden sonra vasiyet alacaklısı olan Sevilay Bora'nın haklarına ve maddi kazanca bir an önce kavuşma saiki ile hareket etmiş olma ihtimalinin yüksek olabileceğine, Bora'nın annesi tarafından Menderes'teki bir taşınmazın cinayeti işleyen Umut Kam'ın yakını olan kişiye devredildiğine dikkat çekti.

AVUKAT DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

İZMİR 2. Sulh Ceza Hakimliği de iddialarla ilgili Sevilay Bora hakkındaki ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı. Dedektif gibi iz süren avukat Ahmet Üner, bu kararla birlikte Sevilay Bora'nın tetiği çeken sanık Umut Kam ile birlikte 'Azmettiren' sanık olarak yargılanmaya başladığını belirterek, "Sevilay Bora bu davada mağdur yani babası öldürülen kızdı. Ancak itirazımız üzerine İzmir 2. Sulh Ceza Mahkemesi olaydaki şüpheleri görerek Bora'nın da sanık olarak yargılanmasının önünü açtı. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

METİN BURMALI