  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmirli girişimciden deprem erken uyarı sistemi

İzmirli girişimciden deprem erken uyarı sistemi

İzmir’de yaşayan girişimci Kürşat Yurdagül (44), Almanya ve Japonya’nın ardından, öz kaynaklarla Türkiye’de deprem erken uyarı sistemi üretti

4.6.2022

İzmirli girişimciden deprem erken uyarı sistemi

Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Birçok bina yıkıldı, birçok binada ise hasar oluştu. Deprem kuşağındaki Türkiye için önemli bir cihaz, İzmir'de yaşayan genç girişimci Kürşat Yurdagül tarafından yapıldı.

ONAY BELGESİ ALDI
Almanya ile Japonya'da üretilen maliyetli cihazı öz kaynaklarla uygun maliyete yapan Kürşat Yurdagül, cihazın bazı devlet hastaneleri ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından satın alındığını söyledi.

Kürşat Yurdagül, "Almanya'daki cihaz 1.9, Japonya'daki 2.1 saniyede uyarıyor. Yerli ve milli cihazımız 3 saniye önceden uyarıyor. Cihazımız maksimum depremden 28 saniye öncesine kadar da uyarı verebiliyor. Birçok ulusal ve uluslar arası kuruluştan onay belgesi aldı. Devlet Malzeme Ofisinin tekno katalog bölümünden satışa sunuldu" diye konuştu. ■ MELİH DEMİRTAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA