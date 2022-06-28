İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

MENDERES
28.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MH. ŞAŞAL MH. KELER MH.
MENEMEN
28.06.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ, 7121, 7106, 7123, 7104 SOKAKLARI VE CİVARLARI
28.06.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ 1416, 1400, 1403, 1415, 1414, 1417, 1413, 1412, 1432,1431,1430 SOKAKLARI, BAHCE SOKAK, ESKİ SANAYİ SİTESİ SOKAK, PAZAR GECİTİ, ŞEHİT SELCUK GÖKMEN CADDESİ VE CİVARLARI
28.06.2022 17:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ, 7121, 7106, 7123, 7104, 7113, 7115, 7111 SOKAKLARI, ÇANAKKALE ASFALTI CADDESİ VE CİVARLARI
NARLIDERE
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,EMEKLİLER,TÜRKER,YAFACI,DİLEK, AKDOĞAN, ÖZNUR,LOZAN,ÖZYOL,MADALYON,ÖDÜL,BAŞAK,ÖZNUR,TOLGA, MANOLYA,AYVALIK,TÜRKER, EMEKLİLER,LİMAN,AKDENİZ,GÜNEŞ SOKAKLAR VE CİVARI
28.06.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ MAHALLESİ,ŞAİR CAN YÜCEL,YASEMİN,ÇAYIR,MERCAN,ANAFARTALAR, ONUR SOKAKLAR VE CİVARI,LEVENT CADDESİ VE CİVARI