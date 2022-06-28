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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 28 Haziran Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

28.06.2022, 09:18

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını paylaştı. İşte 28 Haziran Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

ALİAĞA
28.06.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE HÜRRİYET CADDESİ BİR KISMI, 514 ,539 SOKAKLAR, TCDD LOJMANLAR VE CİVARLARI
28.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA KURTULUŞ MAHALLESİ ABDİ İPEKÇİ, GÜZELHİSAR, HÜRRİYET, HASAN TAHSİN CADDESLERİ, 330, 335, 336 ,555, 556, 558, 562, 564, 565, 568, 62, 564, 565, 568 SOKAKLARI VE CİVARLARI
28.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HACIÖMERLİ MAHALLESİ MAVİ KÖŞE, YENİ KALABAK MAHALLESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI
28.06.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ BİR KISMI, FATİH CADESİ BİR KISMI, İSTİKLAL CADDESİBİR KISMI, ÖZGÜR, 364, 377, 396 SOKAKLAR VE CİVARLARI
28.06.2022 14:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ FEVZİPAŞA, HÜRRİYET, GAZETECİ HASAN TAHSİN, HÜKÜMET İZ-SU İDARİ BİNA, ŞEHİT KEMAL CADDELERİ, KAZIM ONARAN, 316, 320, 321, 323, 324 SOKAKLAR VE CİVARLARI

BAYINDIR
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ELIFLI MAHALLESI TAMAMINDA

İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

BAYRAKLI
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,BARIŞ CADDESİ,( KAPI NO 81 İLE 95/2 ARASI),7265,7266,7267, ESHOT KARŞIYAKA OTOBÜS ŞANTİYESİ VE CİVARI
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,KUBİLAY CADDESİ,7239 - 7239/2 - 7239/1 - 1660 - 7061 - 7093 - 7092 - 7090 - 7089 - 7102 - 7095 - 7096 - 7094 - 7097 - 7340 - 7091 - 7103 SOKAKLAR VE CİVARI
28.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,574/3-4-5 VE 597/4 SOKAKLAR CİVARI
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7368/5,7600,7363/1,7365/1,7368/1,7365,7366,7367,7368,7368/2 SOKAKLAR VE CİVARI
28.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,569/1-2-3, 569, 570/1-2,570, 577,DUMLUPINAR CADDESİ,571 VE 579VE 597/4 SOKAKLAR CİVARI
28.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,574/8,578/9,617 SOKAKLAR CİVARI
28.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMAN GAZİ MAHALLESİ,DUMLUPINAR CADDESİ,579/2,574,569/1,567/1 SOKAKLAR CİVARI
28.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMAN GAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,579,597/3 SOKAKLAR CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

BEYDAĞ
28.06.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PALAMUTÇUK MAH.CEVIZDIBI SOKAK TR-2
28.06.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PALAMUTÇUK MAH. MERKEZ SOKAK TR-1
28.06.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK NAH. MERKEZ VE CIVARI TR-1
28.06.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUTAFLAR MAH. SÜLEYMANLAR SOKAK VE CIVARLARI TR-4

BORNOVA
28.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7407/8, 7407, 7407/1-2-5-9, KEMELPAŞA CADDESİ VE 7093 SOKAKLAR CİVARI
28.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7401/1-2 VE 7403 SOKAKLAR CİVARI
28.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7086/4-5-6,7086 SOKAKLAR CİVARI
28.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7058/1,7058,7058/3,7064,7055,7048/4,7056,7056/1 SOKAKLAR CİVARI
28.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,KEMALPAŞA CADDESİ,7401 VE 7401/3-4-5-6 SOKAKLAR CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

ÇEŞME
28.06.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 2001(KISMEN), 3001, 3002, 3003, 3004, 3037, 3040, 3042 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
28.06.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 2001(KISMEN), 3001, 3002, 3003, 3004, 3037, 3040, 3042 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE AYASARANDA MEVKII, TEKKE PLAJ ÇEVRESI İSMET İNÖNÜ MAHALLESI, ÇEŞME BELEDIYESI, ÇEŞME KALESI ÇEVRE SOKAKLAR MUSALLA MAHALLESI MARINA ÇEVRESI, KARADAĞ ÇEVRESI, ESKI OVACIK YOLU, AKARCA MEVKII, KUŞ YERI MEVKII, 18 EVLER, ULUSOY LIMAN VE ÇEVRESI OVACIK MAHALLESI KÖY İÇI GENEL

DİKİLİ
28.06.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BELKENT, POLİNA SİTESİ VE BAHÇELİALTI CİVARLARI
28.06.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ VE CİVARLARI
28.06.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ VE CİVARLARI
28.06.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ, BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ VE CİVARLARI

GAZİEMİR
28.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ASKERİ SU POMPASI,LÜTFÜ ŞİPKAN,1199 SOKAK VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

GÜZELBAHÇE
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ URLA ASFALTI,5,7,16,72,35,54, YARENDEDE, KIŞLA, KARACAOĞLAN,LOZAN,ÖZYOL,DERYA,ÇAY,KIŞLA,GÖNEN, KARACAOĞLAN,LOZAN,TOLGA SOKAKLAR, MALTEPE ASKERİ LİSESİ YANI

KARABURUN
28.06.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI

KARŞIYAKA
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,MUHARREM CANDAŞ, 1997,CENGİZ KOCOTOROS,(KAPI NO:67 İLE 75 ARASI ) - CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 76 İLE 82 ARASI )SOKAKLAR VE CİVARI
28.06.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,1715,1716,1717,1718,1734 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

KEMALPAŞA
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI KIZILCA MAH. CUMHURIYET CAD., TAŞTEPE , GÜNAYYAKA MEVKII VE CIVARLARI
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI KIZILCA MAH. ARICILAR, EMIN EFE, GEMICI, KÜÇÜKPARK, MANAVLAR, TUFAN, KONUT, CUMHURIYET, KASAPLAR, TOPCULAR SOKAKLARI VE CIVARLARI
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI KIZILCA MAH. EMINE HATUN, YEL DEĞIRMENI, ARICILAR, BARBAROS, BÜLENT ECEVIT, YAĞHANE, YENI,HACIOSMAN, SAKALLAR, YENILIK, KAPANDERE, AVCI, NACIBEY, PEKSEN, MULA,ESKI SU DEPOSU, HACI İSMAIL,NACI BEY, BÜTÜNER, KÜLTÜR, YAĞHANE SOKAKLARI VE CIVARLARI

KİRAZ
28.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GEDIK MAHALLESI

KONAK
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE MAHALLESİ,558-572-598-600-606-606/2-607-610-681-682-683/1-684-687-688-689-690 SOKAKLAR VE CİVARI
28.06.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE MAHALLESİ,558-572-598-600-606-606/2-607-610-635-679-681-681/1-681/3-682-683-683/1-684-685-686-687-688-689-690-691-740 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

MENDERES
28.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MH. ŞAŞAL MH. KELER MH.

MENEMEN
28.06.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ, 7121, 7106, 7123, 7104 SOKAKLARI VE CİVARLARI
28.06.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ 1416, 1400, 1403, 1415, 1414, 1417, 1413, 1412, 1432,1431,1430 SOKAKLARI, BAHCE SOKAK, ESKİ SANAYİ SİTESİ SOKAK, PAZAR GECİTİ, ŞEHİT SELCUK GÖKMEN CADDESİ VE CİVARLARI
28.06.2022 17:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ, 7121, 7106, 7123, 7104, 7113, 7115, 7111 SOKAKLARI, ÇANAKKALE ASFALTI CADDESİ VE CİVARLARI

NARLIDERE
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,EMEKLİLER,TÜRKER,YAFACI,DİLEK, AKDOĞAN, ÖZNUR,LOZAN,ÖZYOL,MADALYON,ÖDÜL,BAŞAK,ÖZNUR,TOLGA, MANOLYA,AYVALIK,TÜRKER, EMEKLİLER,LİMAN,AKDENİZ,GÜNEŞ SOKAKLAR VE CİVARI
28.06.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ MAHALLESİ,ŞAİR CAN YÜCEL,YASEMİN,ÇAYIR,MERCAN,ANAFARTALAR, ONUR SOKAKLAR VE CİVARI,LEVENT CADDESİ VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 28 Haziran Salı

ÖDEMİŞ
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜZÜMLÜ, DEREBEBEKLER, DEREUZUNYER, TOSUNLAR, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, ÇAMYAYLA, SUÇIKTI MAHALLELERI
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR VE ARTICAK MAHALLELERI
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESI KISMEN
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN
28.06.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCILI VE KARADOĞAN MAHALLELERI KISMEN

SEFERİHİSAR
28.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR CUMHURIYET MH KARAKOÇ MEVKI SEFERIHISAR ORHANLI YOLU

TİRE
28.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞTEPE MEVKII TR1-TR2-TR3 TRAFOLARI -EFES YEM-TIRE BELEDIYESI KÖPEK ÇIFTLIĞI-RENAULT AKÇINLER -TAŞTEPE İZMIRGAZ DAĞITIM MERKEZI-İZMIR ATIKSU ARITMA TESISI.-TARIŞ DEPOLARI

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