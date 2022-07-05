CHP İzmir’de aday bolluğu/ Kulağıma Gelenler

CHP İzmir Örgütü'nde herkes İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili adayı olmak için önümüzdeki 1-2 ayda istifa etme ihtimaline odaklandı. İl Başkanlığı için şimdiden birçok isim dillendiriliyor. Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila, Büyükşehir Meclis Üyesi Sinan An, İl eski Başkan Yardımcısı Altan İnanç ve mevcut İl Yönetimi'nden Leman Tunus'un adı Yücel'in koltuğu için geçiyor.

İsmi öne çıkan Atila'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hafta sonu yaptığı ziyaret kulisleri hareketlendirdi. Soyer'in Atila'ya sıcak yaklaşımına dair fotoğraflar, sosyal medyada dolaşıma girdi. Öte yandan örgütte bazı isimlerin de Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak'ın il başkanlığı için değerlendirilmesi gerektiğini söylediği konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ