Eski başkan Serdar Aksoy’un makam şoförü konuştu

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilince partisinden istifa eden, 2 gün sonra da Menemen Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklanan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Aksoy'un eski makam şoförü sanık Murat K., "Ulukent, Türkelli gibi belediyeler Menemen'e dahil edildikten sonra hurda eşyalardan bazıları envanterde kayıtlı değildi. Aksoy da kayıtlı olmayanları tereyağından kıl çeker gibi satabileceklerini ve 95 bin lira karşılığında bu hurdaların verilebileceğini söyledi" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından 16 Kasım 2020'de ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 2 gün sonra partisinden istifa etti. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 20 Kasım'da Serdar Aksoy ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik yolsuzluk operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Aksoy'la birlikte 27 kişi gözaltına alındı.

Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 2'si, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Görevine son verilen Aksoy için 'zimmet' suçundan 12 yıla kadar, diğer sanıklar için de değişen hapis cezaları istendi. İddianame, Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen yıl Temmuz ayında görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Geçen celsede ise mahkeme heyeti, tüm sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi.

Serdar Aksoy: Bana parti içinden kumpas kuruldu

SAVCI, YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Serdar Aksoy ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını ve dosyaya eklendiğini söyledi. Savcı, hurda sektörünün farklı bir sektör olduğunu ve hurdaya konu eşyaların farklı metaller olduğunu belirtti. Savcı ayrıca nakliyede kullanılan araçların taşıma kapasitesi ile taşınan hurdaların kamera kayıtlarından da faydalanmak suretiyle hangi nitelikte ürünlerin taşındığının doğruya en yakın şekilde tek bilirkişi ile değil heyet halinde yapılması gerektiğini belirterek yeni bilirkişi raporu talebinde bulundu.

ESKİ MAKAM ŞOFÖRÜ: AKSOY HURDA İŞİNİ BİLİYORDU

Talebin ardından geçmiş dönemde Serdar Aksoy'un makam şoförlüğünü yapan sanık Murat K., söz istedi. Murat K., Aksoy'un envanterde olmayan hurda satışını yapabileceklerini söylediğini iddia etti. Murat K., "Ulukent, Türkelli gibi belediyeler Menemen'e dahil edildikten sonra hurda eşyalardan bazıları envanterde kayıtlı değildi. Aksoy da kayıtlı olmayanları tereyağından kıl çeker gibi satabileceklerini ve 95 bin lira karşılığında bu hurdaların veribileceğini söyledi. Gazi K.'ye hurdaların başında durmasını söyledi" diye konuştu.

Gazi K. de iddialara ilişkin ses kayıtlarının bulunduğunu söyledi.

Serdar Aksoy'un avukatı ise "Murat K., bu olaydan önce bir ev karşılığında konuşmamak için müvekkilime şantajda bulunmuştur. Ben de buna şahidim. Kendisi de uyuşturucu kullandığı için işten atılmıştır" dedi.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Heyet, dosyaya konu olan olayla ilgili 1 makine mühendisi, 1 hurda plastik sektöründe çalışan ve hurdaların fiyatını tespit edilebilecek 1 bilirkişi ile yine hurda üzerine bilgi sahibi olan metal hurdalar konusunda değerlendirme yapabilecek 1 bilirkişi tespit edilerek yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.