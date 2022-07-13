Ortalık savaş alanına dönmüştü! İzmir’deki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Olay, 5 Temmuz'da Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Jandarmanın müdahalesi ile kavga gece yarısı sonlandırıldı. Kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan kişilerden bazıları, bir gün sonra kahvehanede karşılaştı. Burada yeniden başlayan kavgada ilçede fidanlık işleten Şeyhmus Çoban (43) bıçakla, Nasrullah Uçkun (31) ise tabancayla yaralandı. Uçkun'a tabancayla ateş ettiği ileri sürülen A.Ç. ile kavgaya karışan diğer şüpheliler, olayın ardından kaçtı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uçkun, burada hayatını kaybetti. Çoban ise ilk müdahale sonrası İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde park halindeki bir kamyonet ve midibüse çok sayıda kurşun isabet etti. Soruşturma kapsamında jandarma da 13 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.Ç., S.Ç. ve M.Ç. ise tutuklandı.





JANDARMAYA ATEŞ KAMERADA

İki ailenin kahvehanede birbirine girdiği anlar, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açtığı, ailelerin buna rağmen kavgaya devam ettiği görülüyor. Beyaz tişörtlü bir kişinin de belinden çıkardığı tabanca ile koştuğu, ardından jandarmaya doğrultarak ateş ettiği görüntülerde yer aldı. Görüntülerde, jandarmanın da şüpheliye ateş ederek karşılık verdiği görülüyor.

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