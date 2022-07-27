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Haberler İzmir Yunanistan geri itti: 39 kaçak göçmen İzmir'de kurtarıldı

Yunanistan geri itti: 39 kaçak göçmen İzmir'de kurtarıldı

İzmir'e bağlı Foça ilçesi kıyılarında Yunanistan tarafından geri itildiği öğenilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Alınan ihbar üzerine Aslanburnu açıklarına doğru hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri botlarla kurtararak Foça Balıkçı barınağına getirdikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk etti.

DHA

27.07.2022, 13:38

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yunanistan geri püskürttü: 39 kaçak göçmen İzmir’de kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu yönünde ihbar aldı. Bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Yunanistan geri püskürttü: 39 kaçak göçmen İzmir’de kurtarıldı

Lastik botta 39 kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler, bota alınarak Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Yunanistan geri püskürttü: 39 kaçak göçmen İzmir’de kurtarıldı

Göçmenlerin Afganistan, İran, Yemen ve Eritre uyruklu olduğu tespit edildi. Göçmenler, Yunan unsurlarınca yakalandıklarını, üzerlerindeki para ile değerli eşyaların alındığını ve Türk kara sularına itildiklerini söyledi.

Yunanistan geri püskürttü: 39 kaçak göçmen İzmir’de kurtarıldı

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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