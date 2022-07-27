Yunanistan geri itti: 39 kaçak göçmen İzmir'de kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı.
İzmir'e bağlı Foça ilçesi kıyılarında Yunanistan tarafından geri itildiği öğenilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Alınan ihbar üzerine Aslanburnu açıklarına doğru hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri botlarla kurtararak Foça Balıkçı barınağına getirdikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk etti.
27.07.2022, 13:38
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu yönünde ihbar aldı. Bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Lastik botta 39 kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler, bota alınarak Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Göçmenlerin Afganistan, İran, Yemen ve Eritre uyruklu olduğu tespit edildi. Göçmenler, Yunan unsurlarınca yakalandıklarını, üzerlerindeki para ile değerli eşyaların alındığını ve Türk kara sularına itildiklerini söyledi.
İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.