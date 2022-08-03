İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 3 Ağustos hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.