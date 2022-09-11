Havai fişekleri yasaklamıştı! CHP’li Tunç Soyer yine sözünde durmadı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Temmuz 2020'de 7 kişinin ölümü 127 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası "Bizler kutlamalarımızı tüm görkemi ile sürdüreceğiz.

Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesini, insanların zehir solumasını, havamızın toprağımızın ve suyumuzun kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek bundan böyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde havai fişek gösterilerini yasaklatan CHP'li Başkan Tunç Soyer sarf ettiği sözleri çabuk unuttu.

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, önceki akşam İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında sahnelenen ve İzmir'in kurtuluşunu anlatan interaktif teatral şov sırasında Hasan Tahsin'in düşman askerlerine ilk kursunu sıktığı bolum canlandırılırken gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı.

İLÇE BELEDİYELERİNE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerinde havai fişek atılmasını yasaklayan Soyer CHP'li ilçe Belediye Başkanlarına da çağrıda bulunmuş, ilçelerinde yaptıkları etkinliklerde havai fişek gösterisi yapmamalarını istemişti. Soyer'in bu çağrısı karşılık bulmuş başta metropol İlçe Belediye Başkanları olmak üzere çok sayıda ilçede havai fişek yasağı getirilmişti.

Haddini bil Soyer!

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