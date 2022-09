Soyer’in ‘şuurlu’ planı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine yaptı yapacağını ve kenti, hatta Türkiye'yi karıştırdı. Önce 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü için kente astırdığı afişlerde "zafer" değil "barış" ifadesini kullandı. Bu şekilde 9 Eylül'de İzmir'i işgal eden Yunanlıların denize dökülüşüyle elde edilen "zaferi" küçültmeye, önemsizleştirmeye çalıştı. Dün akşam da Gündoğdu Meydanı'ndaki konsere gelen İzmirlilere yaptığı konuşmada ecdada laf söyledi, Osmanlı'yı hain ilan etti. Ancak nedense İzmir'i işgal eden ve bu millete zulüm yapan Yunan'a ise tek kelime söylemedi. Haklı tepkiler çığ gibi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seneye kutlamaları Atina'da yapın bari de tam olsun" diyerek taşı gediğine koydu.

MASON LOCASI FOTOĞRAFLARI

Soyer'e yapılan haklı eleştiriler arasında "şuursuzluk" da vardı. Bu eleştiri de doğruydu ancak ben bu yaşanana farklı bir perspektiften bakılması gerektiğini düşünüyorum.

O da şu: Tabii ki, ecdada bunları ancak şuursuz biri söyler ancak Soyer, bunu gayet şuurlu yapıyor. Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı yapılarak İzmir'de sözde bir plan uygulanmak isteniyor.

Seçim öncesi çıkan mason locası fotoğraflarıyla kim olduğu aslında biraz netleşen Soyer, sözde planı işletmeye çalışıyor.

İZMİR EYALETİ SÖYLEMİ

Göreve gelince Kadifekale'yi Yunanca ismiyle Pagos yaptı. "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" diyerek Türkiye'nin Kıbrıs davasına laf söyledi. PKK'nın uzantısı HDP'nin kadrolarını Büyükşehir'e doldurdu. Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik harekatlarını PKK ağzıyla "savaş" olarak nitelendirdi. PKK ve HDP'nin özerklik taleplerini meşru kılacak bir şekilde "İzmir eyaleti", "İzmir bayrağı" ve İzmir parası" gibi abuk sabuk söylemleri devreye soktu. Son 9 Eylül kutlamalarıyla da artık tamamen ağzındaki baklayı çıkarma aşamasına geldi.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ VAR

Sizlere daha önce bu köşede Soyer'in İzmirli nazarında asıl sorununun "güvensizlik" olduğunu belirtmiştim.

İzmirlinin O'na güvensizliği bu 9 Eylül'de yaptıklarıyla birlikte artık geri dönülmez bir biçimde pekişti. Çünkü yaptıklarının gayet de şuurlu olduğu artık kesinleşti.

Yazıklar olsun... İzmir ve İzmirli bunu hak etmiyor. Ancak Soyer'in, böyle meydanı boş bulup istediği gibi at oynatması da kimseyi heveslendirmesin. Türkiye ve İzmir, her türlü sözde planı bozacak güce her zaman sahiptir ve sahip olmaya devam edecektir. Bu böyle biline...

CHP'Lİ YÜCEL'İN AKDEMİR HAMLESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İzmir'de tartışmalar günlerdir sürerken CHP İzmir İl Yönetimi'nde ise, farklı bir gündem işliyor. Partinin yöneticileri, İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilliği için önümüzdeki günlerde istifa ettiğinde yerine kimin geçeceğine kilitlenmiş durumda. Hatta, Perşembe akşamı düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu'nda yaşanan bir olay il yöneticilerinin moralini çok bozmuş.

AKDEMİR'İ YANINA ÇAĞIRDI

Yerine kimi işaret edeceği merak edilen Deniz Yücel, diğer il yöneticileriyle oturan İl Başkan Yardımcısı Şener Akdemir'e seslenerek kendi masasında yanındaki sandalyeye oturtmuş ve o gece onunla bol bol sohbet etmiş. Diğer il yöneticileri buna çok bozulmuş ve bunu "Herhalde yerine Akdemir'i bırakmak istiyor" diye yorumlamış ve büyük moral bozukluğu yaşamış. İşte CHP'de siyaset böyle bir şey. Her şey koltuk, makam ve mevkiye endeksli...