Ahiliği karnaval havasında kutlayacaklar

AHİLİK Haftası, bu yıl İzmir'de karnaval havasında kutlanacak. Konak Meydanı'nda kurulacak dev sahnede Şeker Ağa rolü ile tanınan Yüksel Ünal ile Bizimkiler dizisinin Galip'i Mehmet Gülerbaşlı'nın da rol alacağı Şed Kuşatma Töreni'nin tiyatral sunumu yapılacak. Saat Kulesi çevresinde kurulacak standlarla eski ve yeni meslekler sergilenecek, halka Ahi Lokması ve Ahi Pilavı ikramları yapılacak.

TÜM İZMİRLİLER DAVETLİ

İZMİR'İN kalbi Kemeraltı ve Konak meydanında düzenlenecek birbirinden renkli etkinliklerle Ahilik coşkusuna İzmir halkını da katmayı hedeflediklerini belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "13 Eylül'de Kemaraltı ve Konak Meydanı'nda, 15 Eylül'de Dikili'de farkındalık yaratacak etkinliklerimizle insanların, özellikle gençlerimizin ilgisini çekmeyi, bu şekilde Ahi Felsefesini topluma en iyi şekilde benimsetmeyi planlıyoruz. Ahi prensiplerini ve duyduğumuz heyecanı İzmirlilerle paylaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın beğenisini kazanacak sunumlarımız, şovlarımız ve ikramlarımızla onları daha fazla etkinliklerimize dahil edecek, Ahi Evran İlkelerini etkin şekilde anlatacağız. Etkinliklerimize tüm İzmirlileri davet ediyoruz" diye konuştu.

ETKİNLİKLERİN pek çok kurum ile işbirliği altında planlandığını kaydeden Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "26966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği' doğrultusunda, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı ve üniversite temsilcilerinden katılımcılarla oluşan Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından yapılan çalışmalarla hafta etkinlikleri belirlendi." Hafta Dikili'deki etkinliklerle sona erecek. Dikili'deki makam ziyaretlerinin ardından ilçe protokolü esnaf sanatkarlarla kahvaltıda biraraya gelecek. Aynı tiyatro ekibinin sunacağı Şed Kuşatma gösterisinin ardından Dikili çarşı esnafı ziyareti ve yemek ikramlarıyla etkinlikler son bulacak.

ESNAF GELENEĞİ

MUTLU, "Pandemiden ve son dönemde iyice hayatı zorlaştıran ekonomik güçlüklerden olumsuz yönde en fazla esnaf sanatkarların etkilendiğini her kesim kabul ediyor. Böyle bir ortamda, Ahi öğretilerini tanıtırken aynı zamanda esnaf sanatkarların durumunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Ahilik, sanatın, ticaretin ve mesleğin güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öğütleyen bir esnaf geleneğidir. Kaliteli üretmeyi, tüketiciye saygıyı, dayanışmayı öngörür. Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'na değin devlet ve toplum yaşamına yön vermiş, devlet büyükleri yetiştirmiş, bugünkü meslek kuruluşlarının ve bazı devlet mekanizmalarının temelini oluşturmuşlardır. Ahilik, içinde bulunduğumuz çağda unuttuğumuz, ama sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize hatırlatan bir esnaf geleneğidir" dedi.

ŞEKERAĞA İLE GALİP ROL ALACAK

ÇELENK koyma töreninin ardından, İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretleri ile başlayacak ilk gün programı, kent protokolünün de katılımıyla Kemeraltı'ndan Konak Meydanı'na yapılacak kortej yürüyüşü ve esnaf ziyaretleri ile devam edecek. Saat Kulesi çevresine gösterilerin ve törenlerin icra edileceği büyük bir sahne kurulacak. Meydanda ayrıca hem güncel hem de kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin sergileneceği Ahilik Çarşısı ile halka ikramların yapılacağı stantlar da yer alacak.

Protokolün Ahilik Çarşısı'nı gezmesinin ardından başlayacak programla, Galip rolüyle adını Türkiye'ye duyuran Mehmet Gülerbaşlı ile Şekerağa rolüyle tanınan Yüksel Ünal'ın da rol aldığı Şed Kuşatma tiyatro gösterisi sunulacak.

Bu yıl seçilen İlin Ahi'sine, Kalfası'na ve Çırağı'na özel kıyafetlerin giydirilmesi ve protokol konuşmalarının ardından, 2. Ahilik Yarışması'nda haber ve fotoğraf dalında dereceye girenlerin ödülleri takdim edilecek.