Karşıyaka’da feci kaza

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yolundaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Araçtan bir yavru köpeğin de cansız bedeni çıkarıldı.

Kaza, dün saat 07.40 sıralarında Yalı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Bostanlı Vapur İskelesi istikametinden Karşıyaka Vapur iskelesi yönüne giden Emre Macit (30) idaresindeki 34 FGS 521 plakalı otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı ve savrularak tramvay yoluna geçti. Sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi.

YARALININ DURUMU AĞIR

Otomobilde sıkışan sürücü Emre Macit, yolcu konumundaki Esra Macit (30) ile Seren Ergin (30) ve bir yavru köpek itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Emre Macit ile Seren Ergin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Esra Macit'in durumun ağır olduğu belirtildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Araç içinden yola savrulan eşyalar, paralar ve cep telefonlarına polis ekiplerince tutanak karşılığında el konuldu. Emre Macit ve Seren Ergin'in cansız bedenleri savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İNGİLTERE'DEN İZMİR'E TEDAVİYE GELMİŞLERDİ

HAYATINI kaybeden Emre Macit ile Esra Macit'in akraba oldukları ve kısa zaman önce İngiltere'den İzmir'e diş tedavisine geldikleri öğrenildi. Emre Macit ile Esra Macit'in İngiltere'deki yakınlarına acı haber verilmesi üzerine ikilinin yakınlarının Türkiye'ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.