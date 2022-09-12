Soyer’in o sözlerine tepki yağıyor: Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım merkezi sayısını artırarak fındık alımını sürdürmesinin, üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarındaki konuşmasında "dedelerini hainlikle suçladığını" ifade eden Gündoğdu, "Tunç Soyer konuşurken Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım. Soyer, '100 yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi' dedi. Tunç Soyer'e sormak istiyorum, kim bunlar? Gaflet içinde olanlar kimlerdi? Mustafa Kemal Atatürk'ü mü kastediyorsun?" diye sordu.

Soyer’in konuşmasına tepkiler dinmiyor

Atatürk'ün, Çanakkale'de, Osmanlı'nın paşası olarak mücadele ettiğini dile getiren Gündoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, onun öncesinde bu toprakları bize emanet eden Osmanlı, Selçuklu, bunlar bizim dedelerimiz. Kendi dedelerine 'ihanet' kelimesini kullanan birini millete havale ediyorum. Bunlar son dönemde HDP ile kol kola girerek, iktidarı değiştirme hırsıyla, siyaseti, ülke menfaatinin önünde gören bir yapıya büründü. Atatürk'ün kurduğu partiyle uzaktan yakından alakası olmayan CHP, dış güçlerin kumandasında, FETÖ'nün izinde, 'sırtımı PKK'ya dayadım' diyen HDP'nin yörüngesinde yol yürüyor." sözlerini sarf etti.

Haddini bil Soyer!

Yunan'ı değil Osmanlı'yı suçladı! Soyer'e tepkiler dinmiyor