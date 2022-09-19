Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin’den skandal çıkış: Yunanistan krizinde Türkiye’yi de suçladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü'nde yaptığı konuşmada işgalci Yunan'a tek kelime etmeyip Osmanlı'yı karalamaya çalışması hala tartışılırken Seferihisar'dan da skandal bir çıkış geldi.



"EGE'NİN İKİ YAKASI DA BİRDİR"

Seferihisar Belediyesi öncülüğünde hazırlanan İyon Kentler Birliği Projesi'nin tanıtımı besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konseriyle yapıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun da izlediği etkinlikte, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in son dönemde Yunanistan'ın tavırları nedeniyle yaşanan gerginlikte Türkiye için de eleştirel bir dil kullanması ve "Ege'nin iki yakası da bir" demesi dikkat çekti. Yetişkin, "Ülkeler arasında siyasi gerilimler olur. Fakat diplomasi bu yüzden vardır. Siyasetçinin en yüce amacı halkın refahını sağlamaktır. Tüm dünya artık savaştan bıkmış durumda. Herkes barış içinde yaşamak istiyor. Özellikle üzülerek izliyoruz hem Yunanistan hem Türkiye bu gerginliği sadece seçim odaklı kullanıyor. Biz istesek de istemesek de Ege'nin iki yakası bir. Ortak bir geçmişimiz var, ortak bir tarihimiz kültürümüz var. Adalarda yaşayan insanlar da zaten aynı görüşte. Umuyoruz ki bu projeyle ortak tarihimizi ve değerlerimizin daha fazla farkına varabilir ve bir arada yaşamanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlayabiliriz" diye konuştu.

YENİ ASIR / ÖZEL HABER

Haddini bil Soyer!

Yunan'ı değil Osmanlı'yı suçladı! Soyer'e tepkiler dinmiyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal açıklamalar: Osmanlı'yı hain ilan etti