İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yırtarak sosyal medyada dalga geçen şahıslar adliyeye sevk edildi

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Ç. ve Mert Atakan D.'nin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.





YAKALANDILAR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Ç. ile Mert Atakan D.'nin adreslerini de tespit etti. Ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.







ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.







SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA TEPKİ GÖSTERDİLER



Konunun gündeme gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" açıklamasını yaptı.







Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yurt dışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendini bilmez iki sapkının yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Saff Suresi 8. Ayet Meali "Allah nurunu tamamlayacaktır" paylaşımında bulunarak, " İzmir Çiğli'de yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ebu Cehillerin karşısında, Ashabın yanında; binlerce yıldır İslam davası için geçen her bir ömrün izinde yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapanların kimlikleri tespit edilip gözaltına alındıkları açıklandı. Hoşgörü şehri İzmir'imizde böyle bir durumun yaşanmasından üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum"



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan ve Müslümanları hedef alan şahıslar gözaltına alındı. Yaptıkları rezilliğin hesabını yargı önünde verecekler!"



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Kendini bilmez iki kişinin, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Müslümanları hedef alan saygısızlıklarından dolayı derin bir üzüntü duydum. Söz konusu kişiler, Emniyet Teşkilatımız tarafından yakalandı. Dini değerlerimize yapılan hareketi şiddetle kınıyorum"

İzmir'de skandal olay! İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar!

Kimlikleri belirlendi, yakalanıp gözaltına alındılar