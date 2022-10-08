1 telefona 10 dönümlük 2 arsa verdi

Denizli'nin Çal ilçesinde yeni telefon almak isteyen Bünyamin Karakurt, Pamukkale'de girdiği bir mağazada fiyatları yüksek bulunca sıra dışı bir teklifte bulundu. Mağaza sahibine istediği telefon karşılığında 10 dönümlük 2 tarlasını teklif eden Karakurt, el sıkışırak telefonunu yeniledi. Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Bünyamin Karakurt, eski telefonunu yeni nesil bir telefon ile değiştirmek istedi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına gelen Karakurt, fiyatların yüksek olduğunu görünce, dükkan sahibine "Çal'da bana ait 2 adet tarla var. Gel, bu tarlaları telefonla takas edelim" teklifinde bulundu.

TAPUNUN YOLUNU TUTTULAR

Bünyamin Karakurt'un teklifi karşısında önce şaşıran bir süre düşününce de mantıklı bulan telefon satıcısı Murat Yıldırım, bu ilginç teklifi kabul etti. Yıldırım ve Karakurt el sıkıştıktan sonra Çal Tapu Müdürlüğü'nün yolunu tuttu.

"İLGİNÇ BİR TEKLİFLE GELDİ"

Telefonuna kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Bünyamin Karakurt, "Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir cep telefonu almak hep kafamdaydı. Her türlü ticarete uygun olduğum için böyle bir ticaret yöntemi geliştirdik kendi kafamızda. Ben de mutluyum ağabeyime de beşerden 10 dönüm tarlası hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Müdürlükte yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından konuşan mağaza sahibi Murat Yıldırım ise, "Bünyamin Karakurt kardeşimiz bize gelerek iki adet tapusu olduğunu söyledi. Telefon pahalı olduğu için nakit parasının olmadığını söyledi. Ardından çok ilginç bir tarla teklifinde bulundu. Beşerden 10 dönüm 2 adet tarlasını cep telefonu ile takas etmek istediğini söyleyince ben de düşündüm taşındım ve kabul ettim. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP