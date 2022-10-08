Helikopterli operasyonda aranan 39 kişi yakalandı

İZMİR'DE polis ekiplerince eşzamanlı düzenlenen helikopter destekli operasyonda, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası olan 39 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 6 Ekim günü hırsızlık, uyuşturucu satmak, taksirle ölüme neden olma, yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 58 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Bu kapsamında 39 kişi gözaltına alındı.

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