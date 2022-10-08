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İzmir'de kahreden son: Traktörün altında kalan bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen korkunç kazada traktör tekerleğinin altında kalana 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, bebeklerinden acı haberi alan aile yasa boğuldu.

İHA

08.10.2022, 14:46

İzmir’de kahreden son: Traktörün altında kalan bebek hayatını kaybetti

Olay, 5 Ekim tarihinde ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkiinde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu H.H.'nin kullandığı ve arkasında yem karma makinası olan traktör ters manevra yaptı. Bu sırada H.H.'nin 1 yaşındaki bebeği Ayşegül El Hamidiye tekerleğin altında kaldı. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirilirken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen bebek, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşegül El Hamidiye, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, bebeklerinden acı haberi alan aile yasa boğuldu.

Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme yapılırken, sürücü H.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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