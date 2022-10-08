İzmir’de platonik aşık kabusu: Ölmek istemiyorum korkuyorum

İzmirli üniversite öğrencisi E.Ç.'nin başı platonik aşığı ile dertte. Bir süre konuşup rahatsız tavırları yüzünden ayrılma kararı aldığı eski sevgilisi saplantılı bir şekilde genç kızın hayatını kabusa çevirdi. Şimdilerde hem kendisini hem ailesini tehdit ediyor. SABAH gazetesine yaşadıklarını anlatan E.Ç.; "Yaklaşık 1.5 sene önce ayrıldığım eski erkek arkadaşım tarafından ayrıldığımızdan itibaren taciz, tehdit ve şantajlarına sürekli maruz kaldım. Peşimi bırakmayarak beni ve ailemi rahatsız etti ve hala da devam etmekte. Ailemin uyarmasına rağmen bana yaptığı eziyetlerinden geri kalmadı, korkusuzca daha da ileri giderek sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehditleri atmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"SAHTE HESAPLARLA KARALAMAYA ÇALIŞIYOR"

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Benim okuldan atılmam için okulumuzun dekanına ve dersime giren hocalarıma not karşılığı ilişki teklif eden benim ağzımdanmış gibi mesajlar bile attı diyen E.Ç. yaşadıklarının bununla da sınırlı olmadığını söyleyerek şunları aktardı; "Benim olmayan hazırladığı sahte bir mesaj ile de açtığı fake hesaplardan beni eskortluk yapıyormuşum gibi mesajları beni tanıyan herkese attı.

İnternet gazetesinde eskortluk yaptığımın haberinin çıktığını ve bu yüzden de okuldan atılacağımı, hakkımda soruşturma açıldığını söyledi. Dekan ile mesajlaştığını ve benim dekan tarafından okuldan atılacağımı söyledi. Okuluma gelerek beni rahatsız etti. Telefon numaramı yine sosyal medyadan benim adıma ve fotoğraflarımı kullanarak açtığı hesaplarda eskort numarası olarak dağıttı beni her gün en az 20 erkek arıyordu. Bu yüzden telefon numaramı değiştirmek zorunda kaldım" dedi.

"BU MEZAR SENİN İÇİN"

Evimi bulup kapıma geldi diyen E.Ç: "Ben telefon numaramı değiştirince ardından arkadaşımın ve annemin telefon numaralarını yine sosyal medyadan eskort mesajı olarak dağıttı. Bu da yetmedi benim numaramı öğrenememesi onu iyice çileden çıkartarak evimin adresini annemin numarası ile birlikte benim çocuk tacizcisi olduğumu ve evimde çocuklara madde kullandırttığımı yazarak evimizin adresini her tarafa yaydı ve bu şahsı yaşatmayın diye ekledi paylaşımlarına. Evimizin adresini mafyaya verdiğini söyleyerek arkanızı kollayın diye fake hesaplardan mesaj attı. Benim için kazıldığını söyleyerek mezar resmi attı" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM GÜNÜNE YAKLAŞIYORSUN"

E.Ç.; "Daha anlatmakla bitiremeyeceğim çok korkunç şeyler yaşadım, ölüm gününe günden güne yaklaşıyorsun diye tehdit edildim, ciddi rahatsızlıklar çekiyorum yaşadıklarımın psikolojime etkisiyle strese bağlı mide ağrıları çekiyorum. Bu yaşadıklarım beni çok yıprattı. Okuluma beni rezil ettiği için okulu bırakmayı düşündüm, sonumun ölüm olduğunu söyleyen mesajlar aldım her gün, bu kadar olayları yaşıyorsun neden kendini öldürmüyorsun diye mesaj attı. Bana bunları yaşatan hayatımı mahveden kişi hala aramızda ve hala da yaptıklarına devam etmekte. Bunu bana yapan insan olamaz. Her gün ölüm korkusuyla yaşamak ve rezil edilmek ne demek olduğunu size anlatamam. Benim yaşadıklarımı başka bir genç kızın yaşamasını istemediğim için ve adalet istediğim için bunları söylüyorum. Lütfen yardım edin"

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