İzmir’deki muhtar hizmet binasına ilk harç döküldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında 'Ankara Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası' temel atma törenine katıldı.

Aralarında İzmir'in de olduğu 5 ildeki temel atma törenine Ankara'dan video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, muhtar hizmet binalarının temelleri atıldı. İzmir'de Konak ilçesi Güney Mahallesi'nde yapılan temel atma törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Konak Belediye Başkan Vekili Mehmet Yunak, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, Güney Mahallesi Muhtarı Akın Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

100 GÜNDE BİTECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Konak ilçesi Güney Mahallesi'nde muhtarlık hizmet binasının temeli atıldı. Binanın ilk beton harçları, törene katılan protokol heyetini butonlara basması ile temelle buluştu. İzmir'deki muhtarlık hizmet binasının temeli atılması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaatların 100 günde tamamlanması yönünde talimat vererek, "100 tane muhtarlık hizmet binası inşallah açmış olacağız. 100 gün süreleri var. 100 gün içinde bunlar da bitecek" dedi.

İZMİR'E 5 MUHTAR HİZMET BİNASI YAPILACAK

30 büyükşehirde toplam 100 tane yapılacak muhtar hizmet binası projesi kapsamında İzmir'de 5 farklı ilçede hizmet binasının temelleri atıldı. Konak'ın Güney, Çeşme'nin Reisdere, Bayındır'ın Yeni, Bergama'nın Fevzipaşa , Menemen'in Türkelli Yıldırım mahallerinde muhtar hizmet binası yapılıyor.