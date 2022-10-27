İzmir’de depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen insanların ’Ayda sevgisi’ geçmedi

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında annesi Fidan Keskin Gezgin'i kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Ayda, hayatını babası Uğur ve ağabeyi Atakan Gezgin ile sürdürüyor.

Artık 5 yaşında olan Ayda, anaokuluna gidiyor, 10 yaşındaki ağabeyi Atakan ile evlerinin yakınlarındaki parkta zaman geçiriyor.

Çocuklarına hem baba hem annelik yapmaya gayret eden Uğur Gezgin, eşinin Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki kabri başında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ekim denince acılarının tazelendiğini, bu tarihin gelmesini hiç istemediğini söyledi.

Çocuklarının psikolojisinin iyiye gittiğini, yeni hayata alışmaya çalıştıklarını ifade eden Gezgin, "Bu yıl önceki seneye göre daha iyiydi. Çocukların ruh sağlığı ve eğitimleri açısından daha iyiydi. Rutin yaşantımıza döndük gibi. Ayda, annesinin öldüğünü biliyor. Ben ona hastaneden çıktığı zaman anlattım. Anne özlemimiz var. Fotoğraflarla, videolarla ve mezarı başında anarak o özlemi gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Eşinin defin işlemleri sonrası mezarı başına koyduğu aile fotoğrafını gösteren Gezgin, "Eşim de bizi özlemesin diye düşündüm. İlk günden beri var o fotoğraf. İnşallah özlediği zaman bizi görüyordur." diye konuştu.

Gezgin, Ayda'nın deprem anını hala hatırladığını ancak aldığı psikolojik destekler sayesinde deprem ve karanlık korkusunu yendiğini anlattı.

"AYDA BİR UMUT, HERKESİ BİRLEŞTİREN BİR GÜÇ OLDU"

Depremin ardından tüm Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını belirten Gezgin, şunları kaydetti:

"Herkes Instagram'da takip ediyor. Birkaç gün paylaşmadığım zaman 'Ayda nasıl?' diye soruyorlar. Sürekli Ayda'nın fotoğrafını paylaşmamı istiyorlar. Hala bizi unutmadılar. Ayda depremin simgesi oldu. Ayda bir umut, herkesi birleştiren bir güç oldu. Çıkış anında ağlamayan var mı bilmiyorum. Hala markette önümüzü kesip 'Bu Ayda mı, ben çıkarken hüngür hüngür ağladım.' diyerek sarılmak istiyorlar. Ayda'nın bu ilgi hoşuna gidiyor, bazen sıkıldığı da oluyor."

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