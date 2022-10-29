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Haberler İzmir İzmir'de öğrenci yurdu yangını! Bazı öğrenciler dumandan etkilendi

İzmir'de öğrenci yurdu yangını! Bazı öğrenciler dumandan etkilendi

Son dakika... İzmir'in Buca ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Hacı Ahmet Tatari Erkek Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

AA

29.10.2022, 13:41

İzmir’de öğrenci yurdu yangını! Bazı öğrenciler dumandan etkilendi

Son dakika... İzmir Buca'nın Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki yurdun bahçesinde başlayan yangın yurt binasına sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumanların binayı kaplaması üzerine öğrencilerden bazıları çatıya çıktı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çatıdaki öğrenciler ise itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla aşağıya indirildi.

Yangında, duman etkilenen 5 öğrenci sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının izmaritten çıkmış olabileceği öne sürülürken soruşturma başlatıldı.

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