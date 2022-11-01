AK Partili Hızal’dan imar planı tepkisi

İzmir'de Klazomenai Antik Kenti'nin içinde bulunduğu bölgenin imar planları Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketleyerek, "Bu şehrimize yapılmış bir ihanettir. AK Parti grubu olarak bu ihanete engel olacağız" dedi. İzmir'de Klazomenai Antik Kenti'nin içinde bulunduğu bölgenin imar planları değişti. Bölgedeki 34 bin metrekarelik alanda imar plan değişikliği önerisi Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.



ŞEHRİMİZE İHANET

Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer alan 12 İon kenti arasında olan 2 milyon 800 bin metrekarelik Klazomenai antik kenti imara açılma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, tarım arazilerini de benzer tehlike bekliyor. Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin 88. sayındaki 'İzmir'in Kültürel Belleği' adlı eseri paylaşan Hızal, "Klazomenai ile ilgili makaleyi ilgiyle okudum. Maalesef CHP İzmir'de bu bölgeyi imara açmak istiyor. Bu şehrimize yapılmış bir ihanettir. Bu ihanete engel olacağız" dedi.

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