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Haberler İzmir Ege aşığı Japon emekliliğini İzmir’de geçirmek istiyor

Ege aşığı Japon emekliliğini İzmir’de geçirmek istiyor

3.11.2022

Ege aşığı Japon emekliliğini İzmir’de geçirmek istiyor
Japonya'da antrenörlük yapan Okada Seiji, emekliliğini, bir zamanlar top koşturduğu İzmir'in Çeşme bölgesinde geçirmeyi hedefliyor. Başkent Tokyo'daki Komazawa Üniversitesi'nde görevli futbol koçu Okada, 1990'larda kısa süreli geldiği Ege sahillerindeki günlerini unutmuyor. Çeşme'de o yıllarda tanıştığı Türk kızıyla konuşmak için kısa sürede öğrendiği ve halen unutmadığı "kırık Türkçesiyle" Okada, "Türkler, Japonları seviyor, cana yakın ve fiyatları ucuz" dedi. 1990 yılında Çeşmespor'da 1 yıl oynayan Okada Seiji, 1991'de Japonya'ya geri döndü. O yıllarda gönlünü Cemile adlı Türk kızına kaptırdığını belirten Okada, Cemile ile konuşabilmek için Türkçesini geliştirdiğini anlatarak, "Güzel kızdı. Ben konuşmak istiyorum tabii" dedi. Okada, emekliliği için Türkiye hayali kurduğunu söyledi. Okada, "O dönem Sovyetler vardı. Bangkok- Dubai-İstanbul üzerinden Türkiye'ye gidiliyordu, 24 saatti. Şimdi 11-12 saat. Türkler, çok nazik ve cana yakın. Emeklilik zamanımı Türkiye'de geçirmek istiyorum"diye konuştu.
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