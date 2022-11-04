Atatürk’ün ismini verdiği gemi satılıyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün siparişi üzerine Almanya Bremen'de yaptırılan Efes gemisi, 12 Ağustos 1938'de Türkiye'ye getirilmişti. O günlerde "Denizyollarının yeni vapuru" başlığıyla Yeni Asır Gazetesi, olayı haber yapmıştı. Hasta yatağında geminin akıbetini soran Atatürk'e yaverleri, Yeni Asır Gazetesi'nin haberini göstererek geminin geldiğini bildirmişti.





ATATÜRK GEMİYİ GÖREMEDİ

Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatından birkaç ay önce Türkiye'ye getirilen gemiyi göremeden hayata gözlerini yumdu. 1989 yılına kadar İzmir'de yolcu taşıyan geminin hikayesini, şimdiki sahibi Veli Arslan, Yeni Asır'a anlattı. Arslan, "Atatürk 1937 yılında sipariş veriyor. İki tane gemi yapın birinin adı Efes diğerinin adı Sur olsun diyor. Gemi geldiğinde Atatürk çok hasta olduğu için göremiyor ama gemilerin akıbetini soruyor. Yaverleri de Atatürk'e Yeni Asır'ın 1938 Ağustos ayında yayınlanan haberi gösteriyorlar" dedi.



Efes gemisi 1938'in Ağustos ayında İzmir Körfezi'ne getirildiğinde, Yeni Asır'da haber olmuştu.



"HATIRASINI YAŞATMAK İSTEDİM"

Gemiyi Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nden 1992 yılında ihaleyle satın aldığını söyleyen Arslan "Karşıyaka- Konak arasında 1989 yılına kadar yolcu vapuruydu. Atatürk'ü çok seviyorum. O'nun hatırasını yaşatmak için 2 yazlık ve 1 dairemi satıp üstüne de emekli olduğum Almanya'daki birikimi ekleyip o zamanki parayla 800 bin dolar vererek yüzer tesis olarak bu gemiyi almıştım. 30 yıldır restoran olarak işletiyorum. Turizm Bakanlığı'ndan ruhsatımız var. Her gün 14:00 - 01:00 arası faaliyete devam ediyor. İnternet ilanıyla satışa koyduk, 78 yaşındayım artık işletemiyorum. Çok üzülüyorum. Turizm Bakanlığımız ve İzmir Liman Başkanlığımız çok destek verdi. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Geminin sahibi Veli Arslan, "Artık işletemiyorum, üzülerek satmak zorundayım" dedi.



İZMİR KÖRFEZİ İÇİN GETİRİLDİ

Efes Gemisi 1938 Alman yapımı olup 12 Ağustos 1938 tarihinde İzmir'e geldi. İkizi olan Sur gemisi ise bir süre sonra geldi. Her ikisinin de adı Atatürk tarafından konulan vapurlar yaz aylarında 1095, kışın ise 960 yolcu kapasiteli olarak 1989 yılına kadar hizmet verdi. 1990'ların başında iki vapur da emekli edildi. Efes vapuru özel sektöre satıldı, Karşıyaka'ya getirilerek Bostanlı mendireğinde restoran oldu. Sur Gemisi ise Gelibolu'nun Burhanlı mevkiine bırakıldı. Satılığa çıkarılan Efes Gemisi halen Bostanlı iskelesinin sağ tarafındaki mendireğe bağlı olarak restoran hizmeti veriyor.

TOLGA TEKİN / ÖZEL HABER