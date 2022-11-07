CHP’de ‘huzurevi’ çatlağı

Personel maaşlarını ödemekte zaman zaman zorlanan ve mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Karşıyaka Belediyesi, işi ilçedeki huzurevini satışa çıkarmaya kadar getirirken CHP içinde kriz çıktı. Örnekköy'de mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi'ne ait olan ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını taşıyan eski huzurevi binasının da üzerinde yer aldığı 17 bin 319 metrekarelik milyonlarca lira değerindeki arsanın, "satılması" ya da "belediyenin SGK ve vergi borçlarına karşılık ilgili kurumlara satış yetkisinin verilmesine" yönelik başkanlık önergesi CHP grubunda çatlağa neden oldu. Önergenin görüşüldüğü meclis komisyonlarının üyeleri olan CHP'li Birgül Sural Üner ve Murat Öğüt "Kentimiz için prestijli olan yerlerin satışına karşıyım" ifadelerini kullanarak önergeye komisyonda AK Partili Uğur Baran ile birlikte ret oyu verdi ve şerh düştü. İki meclis üyesinin şerhi üzerine telaşlanan CHP, söz konusu satış için grup kararı aldı. Üner ve Öğüt'ün gelmediği meclis toplantısında satış AK Parti'nin muhalefetine rağmen kabul edildi.

'ŞOV YAPIYORSUNUZ'

İLK meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran'ın eleştirilerine "Belediyeye ait bu mülkü bakanlık almak istiyor. Bakanlık burayı alırsa, bakanlığa vereceğiz dedik. Bunu yapabilmek için satış kararı almamız gerekiyor. Meclisin bu yetkiyi vermesi lazım" cevabı veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, son meclis toplantısında da itirazın devam etmesi üzerine sinirlendi. Tugay, "Burayı bakanlığa devredebilmemiz için bu kararı almamız lazım. Başka bir şey yapmayacağımızı burada beyan ettiğim halde şov yapmaya çalışıyorsunuz" dedi.



■ ERHAN GÜLENÇ