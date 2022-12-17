18 yaşındaki Sinem’in ölümünde beklenen rapor geldi

SİNEM'İN DE KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan alınan rapora göre, Sinem'in de kanında uyuşturucu bulundu. Ayrıca ilaç etken maddelerinden midazolam, diazepam, lidocaine ve rocuronium tespit edildi. Bunun yanında ceset üzerinde herhangi bir künt travmatik lezyon, ateşli silah, kesici delici alet yarası, elle iple boğma, yakıcı madde ve benzeri harici lezyon gözlenmediği kaydedildi. Son olarak Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporuna göre; vajina, anal ve göğüsten alınan sürüntü örneklerinde herhangi bir sperm hücresine rastlanılmadığı belirtildi.