18 yaşındaki Sinem’in ölümünde beklenen rapor geldi

Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşamayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Sinem'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Sinem, 1 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Sinem'in ölümüyle ilgili ekipler, Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Sinem'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda kendisinin öldürmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'gasp' suçundan tutuklandı.