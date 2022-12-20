Karabağlar’da gençler sokaktan kurtarılacak

Karabağlar'da lokanta işleten Adem Kuzu, ilçenin gençlerini kötü alışkanlıklardan korumak ve spora yönlendirmek için kolları sıvadı. Mayıs ayında Karabağlar Spor Kulübü başkanlığına seçilen Kuzu, kulübü canlandırmayı ve kamu yararına yapılacak çalışmalarla kentin seçkin kulüpleri arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi. Esnaf sanatkarların Ahi Evran öğretileri gereği topluma karşı sorumlulukları bulunduğunu hatırlatan Adem Kuzu, "Karabağlar ilçesinde görülen bir boşluğu, eksikliği gidermek, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sosyal ve kültürel yaşama kazandırmak en büyük arzumuz" diye konuştu.

BİR KOLTUKTA İKİ KARPUZ

15 yıldır aynı adreste lokantacılık yapan Adem Kuzu, aynı zamanda İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası'nda Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını da dile getirdi. 1989 yılında kurulan kulübe yakışır bir hizmet merkezi oluşturmaya başladıklarını belirten Kuzu, "Kulüp başkan yardımcısı Sinan Mermercioğlu ve kulüp yöneticilerimiz ile özverili çalışmalar yürütüyoruz. Bu ekip sadece adı olan kulübü sahiplendi. Biz Karabağlar'da yıllardır yaşıyoruz ve geçimimizi sağlıyoruz. Karabağlar'a gönül borcumuz var. Yönetim kurulu üyelerimizle emek vererek hazırladığımız projelerimiz hazır. 'Hayal Ettiğiniz Herşey Gerçektir' sloganıyla çıktığımız bu yolda amacımız Süper Amatör Lig'e çıkmaktır" dedi.

GENÇLERİ KURTARACAĞIZ

Karabağlar'ın 500 bin nüfusu olduğuna dikkat çeken Kuzu, "7-10 yaş aralığındaki gençler sokaklara iniyor. Bu çocukları uyuşturucu, içki, kumar başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan korumanın en iyi yolu spora yönlendirmek. İlk olarak kulübe iyi bir altyapı ve spor okulları kazandıracağız. Bu şekilde evlatlarımızı doğru yönlendirebilir ve topluma kazandırabiliriz" diye konuştu.

AÇILIŞ GÖRKEMLİ OLDU

Karabağlar Spor Kulübü'nün 4018 Sk. No: 5/C adresindeki yeni merkezinin açılışı görkemli geçti. Folklor gösterileri ve İzmir'in tanınan isimlerinden Mikrop Hikmet'in sunumuyla renklenen merkezin açılışına, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Ticaret Odası Meclis Üyesi Koç Ali Al, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi, Karabağlar Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Efkan Muhtar, Gaziemir ve Karabağlar'daki siyasi partilerin, STK'ların ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Karabağlar Kaymakamı Öneği, "Gençler spor faaliyetine yönelecek, disipline alışacak, takım ruhunu benimseyecek. Gençlere ve amatör kulüplere sahip çıkmak gönül işi. Bu açıdan Adem Kuzu'nun şahsında tüm kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.