1EURO 1İNSAN Platformu’ndan Kaan Efe gecesi

SMA Tip 1 hastası olan Kaan Efe Şanal (1.5) yararına İzmir'de yardım gecesi düzenlendi. 1Euro 1İnsan Platformu tarafından Alsancak Mumlu'da gerçekleştirilen gecede, Hüsnü Şenlendirici ve Aslı Zen sahne aldı.

DEFİLE DE YAPILDI

Zolgensma tedavisinde olan Kaan Efe bebek için toplamda 1 milyon 689 bin euro gerektiğini ve son 2.5 milyon TL'ye ihtiyaç olduğunu belirten platform yetkilileri, paranın önemli bir kısmını bu organizasyonla toplayabildiklerini ve bu nedenle çok mutlu olduklarını dile getirdi. Müzikli dakikalardan önce defile gerçekleştiren Dream House Gelinlik sahibi modacı Mert Can Yıldız, sonrasında kampanyaya destek olması amacıyla 3 adet gelinlik bağışında bulundu. Gecenin gerçekleştirilmesinde öncülük eden Enjoy Plus sahibi Murat Kaplan ve make-up artisti Selma Bedir, katkıda bulunan konuklara teşekkür etti.

ERCAN AKGÜN