Deneme sürüşü yapılan Çiğli tramvayına hükümet desteği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yapımı devam eden Karşıyaka-Çiğli Tramvay Hattı araç alım ihalesini kazanan firmanın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesinin dış kredi kullanma yetkisi talebini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığını duyurdu. Hamza Dağ, İzmir'de vatandaşların günlük yaşamına fayda sağlayacak her projeye hassasiyetle yaklaştıklarının altını çizerek, bu onayla Karşıyaka- Çiğli Tramvay Hattı projesinde oluşan tıkanıklığın da giderildiğine dikkati çekti. AK Partili Dağ, ilk test sürüşünün dün gerçekleştirildiği Karşıyaka-Çiğli Tramvay Hattı'nın vaadedildiği tarihte tamamlanarak İzmirlilerin hizmetine sunulmasını dilediklerini dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Yeni araç alımıyla ilgili de artık önümüzde bir engel kalmadı. Hükümetimiz yurt dışından finansman onayı verdi. Bunun için de Hamza Bey'e yaptığı girişim ve aldığı sonuç için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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