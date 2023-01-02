Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi

İzmir'de yılbaşı tedbirleri çerçevesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin kontrolüne yakalanan sürücü alkollü çıktı. Aynı saat içerisinde 2. defa trafik denetimine takılan sürücünün 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 4 bin 64 TL idari para cezası uygularken, ehliyetine de el konuldu. Yeni yıla 2 ceza yiyerek giren sürücü, "Üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok" dedi.





Polisin ilk cezanın ardından "Alkol almayan bir tanıdığınızı çağırın, aracı o kullansın" demesine rağmen yeniden direksiyon başına geçen sürücü ikinci cezayı da yedi.