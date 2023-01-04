Kahraman şehidimiz Fethi Sekin, şehadetinin 6. yılında anılıyor

Terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 6. yılında anılıyor.

İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda örgüt mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can unutulmuyor.

Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken canı pahasına teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin 6. yılında yad ediliyor.

Polis Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu. Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte üç yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

Evli ve 3 çocuk babası Sekin, İzmir Adliyesi'nde titizlikle yaptığı mesleğinde her sabah önce telsizden sabah trafiğini takip ediyordu.

ŞEHADET GÜNÜ

Saldırı planlayan PKK'lı iki terörist, bomba ve silah yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında İzmir Adliyesi önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından AK-47 (Kalaşnikof) silahla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 AK-47, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.

İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi, cadde-sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

BOMBAYI GETİREN SANIK YARGILANIYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıdan yaklaşık 6 ay önce patlayıcı, bomba ve mermileri Mardin'den İzmir'e otobüsle getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği iddiasıyla yakalanan Suriyeli Delil Hıso, 12 Ekim 2021'de İzmir'de tutuklandı.

Sanık Hıso'nun yargılaması devam ediyor.