Kaya’dan Menderes’e hastane müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes'te vatandaşlarla buluştu. Programlarına ilk olarak AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı'nda başlayan Kaya, Menderes'in mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Muhtarlarla buluşmasında Menderes Devlet Hastanesi'nin 16 Ocak tarihi itibariyle hasta kabulüne başlayacağını belirten Kaya, resmi açılışın ise 17 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi. Ardından Develi ve Oğlananası'na giden Kaya, bu iki bölgede mahalle sakinlerini ziyaret etti.

'KAHVEHANEYİ SATMIŞ'

KAYA'YA programlarında AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artçı, önceki dönem Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve partililer eşlik etti. CHP'li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyesinin Mendereslileri hizmetsizliğe mahkum ettiğini belirten Kaya, CHP'li ilçe belediyesinin Develi'deki köy kahvehanesini bile sattığını belirterek, "Bunların hizmetle işi yok. Vatandaşın derdine derman olmak gibi bir düşünceleri yok. Hiçbir icraatları yok. Köylere, kırsala su ve kanal altyapısını çok görüyorlar. Yazlık bölgelerde vidanjörler kol geziyor" diye konuştu.