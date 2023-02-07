İzmir TOKİ kura çekilişi ertelendi mi? Kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu İlk Evim İlk İş Yerim projesi için kura çekilişlerinin tarihleri merak ediliyor. İzmir için dün başlayan kuraların hangi ilçe için ne zaman çekileceği merak ediliyor. Dün başlayan kura çekimi yaşanan deprem felaketi ve milli yas ilan edilmesi nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Peki İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılacak kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Kura çekilişlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmazken yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

7 GÜN SÜREYLE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesine yer verildi.