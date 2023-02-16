Kılıçdaroğlu’nun attığı temel 1 yıl dayanamadı

Gaziemir/Aktepe Kentsel Dönüşüm Alanı 1'inci etap çalışmaları sırasında iki şeritli yolun bir bölümünün çökmesi tartışmalara neden oldu. Kooperatif modeliyle gerçekleştirilen çalışmalarda yol çöküntüsü nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanarak, önlerine bariyer koyuldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı yolun çökmesinin nedeninin İKSA çalışmalarının düzgün yapılmamasından kaynaklı olduğunu söyleyen Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, bu durumun ciddi tehlikelere sebep olabileceğini söyledi.

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAMIŞ'

Yolun yaklaşık olarak 1 ay önce çöktüğü bilgisini veren Atmaca, "Burada 275 konut 9 tane iş yeri yapılması planlanıyor. Bu tür inşaat sahalarında İKSA dediğimiz, kaymaları engelleyecek tedbirlerin alınması gerekir. Tehlikeli olan alanlarda belediyeler, mutlaka İKSA tedbirleri alınmasını istiyor ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi inşaatını yaptığı alanlarda bu tedbirleri almadığını görüyoruz. Bu tedbirlerin alınmadan yapılmış olması doğru bir davranış değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı temel atma töreninde buraya 40-50 metrekarelik saha betonu atıldı. Sonra onu söktüler ve zemin iyileştirmesi yapıyorlar. Depreme karşı önlem almak sadece binanın sağlam yapılmasıyla alakalı bir durum değil. Eğer bina ile zeminin ilişkisini doğru kurmazsanız, dünyanın en sağlam binasını da yapsanız, binanın yıkılmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"TUNÇ SOYER'İ KINIYORUM"

BÖLGEDE yapılan çalışmalar sırasında zemin suyunun olduğunu gördüklerini belirten Uğur İnan Atmaca, "Bu zemin üstüne 14-15 katlı binalar inşa edilecek ve biz durumdan anlıyoruz ki zemin sıkıntıları henüz daha giderilmedi. Ve en önemlisi olası göçmelerin engellenmesi için İKSA çalışması yapılmaması büyük bir handikaptır. Bu çalışma yapılmazsa konutların olduğu ve işçi konteynerlerinin olduğu bölümün heyelan ile aşağı doğru kayma ihtimali doğar. Deprem bölgesine ziyaretinde sayın Soyer 'binalar da çürümüş, sistem de çürümüş' dedi.

Burada yapılan işi görüyoruz. Kendi kentinde 12 yıldır beceremediği kentsel dönüşüm ortada. Daha bir zemini düzeltip, temel atamadılar. Bu saha yaklaşık bir yıldır böyle. İZBETON burayı kooperatife ihalesiz devretti. Kooperatif sisteminin içindeki isim CHP İzmir İl Başkanı yapıldı.

15 yılda İzmir'de sadece 960 konut yapabilen, kentsel dönüşümü yılan hikayesine çeviren, kendi hizmet binasını dahi yapamayan bu anlayışın İzmir'i depreme hazırlaması mümkün değildir" diye konuştu.

'USULÜNE UYGUN ÇALIŞMA YAPILMAMIŞ'

İZMİR Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, bölgede usulüne uygun çalışma yapılmadığı için yolun çöktüğünü söyledi. "Geçmişte buraya yığma toprak dökülmüş" diyen Şahin, "Burada İKSA çalışması yapılmamış. Yığma toprak miktarı da dikkate alınmalıydı. Bu çalışmaları yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili firma olasılıkları dikkate almalıydı. Buranın zemini çamur. Ciddi bir yağışta bölgede daha fazla göçükler olma ihtimali var ve çalışmalar tehlikeli hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Yaşanan büyük depremden ders alınması gerektiğini söyleyen Şahin, "İzmir'de büyük bir depremde neler olabilir konusu ele alınmalı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bu konuda adım atmalı. Binalar depreme dayanıklı mı değil mi diye bakılmalı" dedi.

MERT ALPDÜNDAR