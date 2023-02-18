Bostanlı ve Mavişehir Yamanlar’a taşınmalı

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan İzmir'de gündemi sarsacak bir açıklama geldi. "Birilerinin doğruları söylemesi lazım" diyen Tugay, zemininde sıvılaşma tehlikesi olan başta Bostanlı ve Mavişehir gibi yerleşim yerlerinin Yamanlar Dağı mevkiine doğru kaydırılması gerektiğini açıkladı.

'PLANLARDA GÖZETİLMEDİ'

Tugay, çalışmalar kapsamında, sahil, Bostanlı ve Mavişehir'in kentin kuzeyi olan Yamanlar Dağı'na doğru taşınmasının masada olduğunu açıkladı.

Kentin fay hatları gözetilerek yapılaşmadığını anlatan Tugay, "Ne İzmir'in ne de Büyükşehirlerin hiçbirinin deprem ya da diğer afetler gözetilerek plan yaptığını düşünmüyorum. Yaptığımız toplantılardan birinde bir hocamız, 'Fay hatlarının olduğu yerden belli bir çekme mesafesinde yapılaşmanın başlaması, o fay hatlarının çevresinde kesinlikle yapılaşmanın olmaması gerekir' dedi. Ancak rant ve şehrin prestijli yerlerine yerleşme sevdası bütün bunları görmezden getirtmiş" dedi.

'ZEMİNİ SIVILAŞMAYA AÇIK'

Başkan Tugay, Karşıyaka'da zemini sıvılaşmaya açık yerler olduğunu kaydederek, "Bölgede gereğinden fazla yoğun ve yüksek katlı yapılaşma var. Mavişehir ve Bostanlı zemin olarak kötü, sıkıntıda... Bugün olsa oradaki yüksek yapılaşmaya kesinlikle izin vermem. İlla ev yapılacaksa tek ya da 2 katlı evler yapılmasına izin verirdim. Kenti sağlam zeminli olan Yamanlar Dağı'na doğru planlardım. Yaptığımız hesaplamalara göre oraya halen taşınabiliyor. Bir çalışma yapıyoruz" dedi.

'YAPILAŞMA DURDURULMALI'

Bugün itibariyle o bölgede yeni yapılaşmayı durdurmak gerektiğini ifade eden Tugay, "Bunun için benim yetkim yok. Yapılmış planlar çerçevesinde insanlara inşaat ruhsatı verme zorunluluğumuz var. Bunun daha üst ölçekli kararlarla yapılması lazım. Bu saklanmamalı. İnsanlara 'Karşıyaka'nın sahile yakın bölgesindeki evini bırak, git yukarda otur' dediğinizde bunu yapmayacaklardır. Burada nasıl bir risk aldığını, sevdiklerinin aynı risk altında olduğunu, enkaz altında kalabileceğini bilmesi lazım. Mavişehir'de Emlak Konutları 20 katlı. İzmir'de 6,5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı hep söyleniyor. Eğer böyle olursa oralar sıkıntıya girer. Söz konusu bölgelerde mikro bölgeleme etüd çalışması yapılacak. En kısa zamanda bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılacak sonuçlar doğrultusunda hareket edilecektir" ifadelerini kullandı.

'BU FİKİR MANTIKLI AMA MÜLKİYET HAKKI NE OLACAK?'

MIMARLAR Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, Cemil Tugay'ın "Zemini sıvılaşma tehlikesi olan bölgeler taşınmalı" önerisinin Bayraklı'da da uygulanması gerektiğini ancak Bayraklı'da deprem bölgesine emsal artışı verilerek yapılaşmanın sürdüğünü kaydetti. Bu öneriyi değerlendiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise, "Bence de taşıyalım ama mülkiyet hakkı ne olacak? Niyet başka, realite başka bir şey. Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, odaların birlikte eylem planı hazırlaması lazım" dedi.

'ÇİĞLİ'DE BAZI BÖLGELER İMARA KAPATILMALI'

ÇIĞLI Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çıkışına benzer bir açıklama geldi. Şu anda Çiğli Güzeltepe'de kentsel dönüşüm sürecinin sürdüğünü kaydeden Başkan Gümrükçü, "Bazı bölgeleri imara kapatıp kentteki yeni bölgelere taşınması için çalışma yapmak lazım. Bu sadece 3 büyük kent için değil Türkiye çapında en az 7-8 kentin kurulup altyapıüst yapısını geliştirip hem sanayi hem ticareti geliştirerek o bölgelerde yerleşimi yeniden sağlamakta fayda var" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ