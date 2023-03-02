Arka odalarda şaibeli işler

Yeni Asır'ın İzmir'de başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere birçok yatırımın önüne geçmek için davalar açan Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi'nin 10 yöneticisinin Büyükşehir ve ilçe belediyelerden maaş aldığını ortaya çıkaran "Belediyenin arka odası" başlıklı dünkü manşeti büyük yankı uyandırdı.

BELEDİYE İLE ODALAR İÇ İÇE

Haber kent gündemine bomba gibi düşerken Büyükşehir ve ilçe belediyelerle Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odalar arasındaki soru işaretleri taşıyan ilişki de deşifre oldu. Bu arada yine TMMOB'ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde de ŞPO'yu aratmayan bir tablo ortaya çıktı.

Yeni Asır, Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar'ın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU'dan maaş aldığını, Şube Sekreteri Aynur Gündoğdu'nun ise, Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yaptığı ortaya çıkardı.

Bu iki ismin de belediyelerden maaş aldığının ortaya çıkması İzmir'deki belediye ve her gelişmeye dava açan meslek odaları arasındaki ilişkilerin ne derece içiçe geçmiş olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

"SADECE BİRİNİ YAPSINLAR"

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Erhan Çalışkan, oda başkanı ve yöneticilerinin belediyeler ile olan "maddi" ilişkisinin çok yanlış olduğunu söyledi. "Belediye çalışanları ya belediyede işini yapsın ya da odalarda yöneticilik yapsın" diyen Çalışkan, "Belediye personelinin odalara üye olmasına diyecek birşey yok. Ancak bu odaların yönetiminde yer almak, kendi kurumunun çalışmalarına karşı dava açmak, beyanlarda bulunmak etik değerlerin hiçbirine uymaz" dedi.

Çalışkan, "Burada çıkarların çatışması ve Belediyenin kurumsal kimliğine zarar veren bir durum ortaya çıkıyor. Burada belediye personeli bireysel olarak belediye idaresi ve meclis kararları ile aynı görüşü paylaşmadığı konularda, kamu kurumu statüsünde bulunan odaların yönetiminde yer alarak, belediye ile kamu tüzel kişiliği huveyetinde olan iki kurumu karşı karsiya getiren bir durumun yaratılmasında pek çok sakınca taşıyor. Bu ilişkiler toplum vicdanını yaralayıcı, insanların kurumlara güvenini zedeleyici sonuçlar doğuruyor" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ