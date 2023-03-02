Vefa artık İzmirli

HATAY'DA sahiplerinin yaşadığı evin enkazında günlerce beklerken videosu çekilen köpek herkesin yüreğini sızlatmıştı. O köpek, İyilik Takipçileri Platformu tarafından koruma altına alınarak İzmir'e getirildi. Burada sahiplendirilerek yeni bir yuvaya kavuşturulan köpeğe Vefa ismi verildi. Vefa'nın tedavi ve aşıları Gaziemir Belediyesi'nin veteriner hekimleri tarafından yapıldı. Köpeğin muayenesini yapan belediyenin veterinerleri, Vefa'nın kulağındaki yaranın bakımlarını yaptı. Hekimler, köpeğin salgın hastalıklardan korunması için aşı ve vücudunun güçlenmesi için vitamin takviyesi yaptı. Veteriner hekimler, düzenli aralıklarla Vefa'nın aşılarını ve kontrollerini yapacak.

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