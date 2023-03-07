İzmir’de öğrencilerine cinsel tacizle suçlanan öğretim üyesi ikinci kez hakim karşısında

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen öğretim üyesinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz sanık Z.E.B, müştekiler ve taraftar avukatları katıldı.

Müştekiler A.G, N.Ç. ve B.A, sanığın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ve sarkıntılık yaptığını ileri sürerek şikayetçi olduklarını bildirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen Z.E.B. ise müştekilerin hiçbir şekilde doğruyu söylemediğini ileri sürdü.

Hakim, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde bir grup öğrenci, öğretim üyesi Z.E.B'nin kendilerine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek dekanlığa başvurmuştu.

Basında haberlerin yer alması üzerine EÜ Rektörlüğü, 1 Ekim 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Rektörlükçe oluşturulan kurul, Z.E.B. hakkında kısmen "lüzum-u muhakeme" kararı vermişti. Z.E.B'nin karara itirazı üzerine dosya Danıştay'a gitmişti.

Danıştay 1. Dairesi, mevcut delillerin şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olduğun belirterek, yargılamanın yapılmasına oy çokluğuyla karar vermişti.

Bu karar üzerine Z.E.B. hakkında öğrencilere yönelik "cinsel taciz" ve "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıda bulunmak" suçlarından dava açılmıştı.